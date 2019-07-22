الان تتابع طائرة حربية ليبية تهبط اضطراريا على طريق عام في تونس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 1:16 م, 22 يوليو 2019 م التعليقات: 0 وكالات - الخليج 365 أفادت الإذاعة الوطنية التونسية، اليوم الاثنين، بأن طائرة حربية ليبية هبطت اضطراريا جنوب البلاد، وعلى متنها شخص واحد.

وأظهرت مقاطع فيديو الطائرة وهي مركونة على جانب من الطريق العام ومن خلفها سيارات مدنية.

وقال شهود إن الطائرة هبطت صباح اليوم في مدينة بني خداش التابعة لولاية مدنين جنوب تونس.

وأضافت الإذاعة التونسية أن الطريق يقع في منطقة بني غزيل على بعد 7 كيلومترات من وسط مدينة مدنين في الولاية.

وطوقت وحدات أمنية المكان لمعرفة أسباب الهبوط وهوية الشخص داخل الطائرة.

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