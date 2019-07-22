شكرا لقرائتكم طائرة حربية ليبية تخترق أجواء تونس.. واعتقال قائدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اخترقت طائرة حربية ليبية، اليوم الاثنين، الأجواء التونسية وحطت على الطريق العام بمنطقة ورجيجن التابعة لمعتمدية بني خداش من ولاية مدنين جنوب تونس.

وألقت قوات الأمن التونسية القبض على قائد الطائرة، وذلك للتحقيق معه، كما أظهرت الصور المتداولة أن الطائرة وهي من نوع "سوخوي"، كانت محمّلة بالصواريخ.

ولم تعرف بعد أسباب هبوط هذه الطائرة أو هويتها، وما إذا كانت تنتمي للجيش الليبي أو لقوات حكومة الوفاق، اللذين يخوضان مواجهات عنيفة في منطقة الغرب الليبي خاصة في العاصمة طرابلس، منذ مطلع شهر إبريل الماضي، واستعملت فيها كل أنواع الأسلحة وكذلك الطيران الحربي.