الرئيس السيسي يشهد عرض الفيلم التسجيلي «قادة في وجدان الأمة» فى حفل الكليات العسكرية

شهد الرئيس السيسى، حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية، بحضور كبار رجال الدولة، وعدد من ضيوف مصر من الدول الصديقة والشقيقة، بمقر الكلية الحربية.

ويشهد حفل التخرج، تخرج دفعة 113 حربية دفعة المشير عبد الحليم أبو غزالة، والدفعة 70 بحرية دفعة الفريق محمد محمود ناشد، والدفعة 86 جوية دفعة الفريق محمد علاء الدين بركات، والدفعة 56 فنية عسكرية دفعة المشير فخرى محمد على فهمى، والدفعة 47 دفاع جوى دفعة اللواء محمد سعيد على، والدفعة 48 من المعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة المشير عبد الحليم أبو غزالة.

عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائها الأبرار، وذلك تحية لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم، وخلال عروض الموسيقى العسكرية.

وشاركت مجموعات من طلبة الكلية الحربية من مختلف السنوات الدراسية ومجموعات الخريجين من الكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوى والكلية الفنية العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة ودفعات الجامعيين، فى مارش نشيد الجيش، فى أداء متميز وانضباط عسكرى راقى يتقدمهم حملة الأعلام .

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أدى طلاب الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، عرضا رياضيا، وذلك فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يشهد حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية، بالكلية الحربية.



بدأت مراسم الحفل بالعرض الرياضى، حيث قدم الطلاب من الكلية الحربية عرضاً رياضياً تضمن العديد من التمارين البدنية، والتى تعد إحدى صور الأنشطة الأساسية لحياتهم اليومية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية ورياضات الدراجات الهوائية والكاراتيه والكونج فو، كما شكل الطلبة بأجسادهم رقم الدفعة 113 حربية، وهم يؤدون التمرينات المختلفة التى عكست مدى ما اكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقوة تحمل عالية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء الكفاءة القتالية للفرد المقاتل القادر على تنفيذ كافة المهام.