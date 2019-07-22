ابو كسم: الكنيسة لن تسمح بأي مشروع أو حفل يهين مقدساتنا الدينية

اكد رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسم "ان المركز ومنذ حوالي العشرة ايام كان منكبا على دراسة ملف فرقة "مشروع ليلى" الذي يهين المقدسات في بعض اغانيه ويشكل إساءة وخطرا على المجتمع،" كاشفا "عن اتصالات مع نواب وفاعليات جبيلية قام بها المركز، بالاضافة الى مسؤول رفيع في لجنة مهرجانات جبيل، وسيكون لنا موقف حازم ككنيسة"، وأعلن "ان سنلجأ الى القانون، اذا لزم الامر، فلا يجوز تحت ستار الحريات ان نهين الديانات"، مشيرا الى" اعتراضات من المرجعيات الروحية الاسلامية أيضا على هذه الفرقة".
وشدد أبو كسم في حديث اذاعي على "أن الكنيسة لن تسمح بأي مشروع أو حفل يهين مقدساتنا الدينية "وما رح تقطع"، مؤكدا أن لبنان هو بلد الحريات ولكن حريتنا تقف عند حدود الآخر وإحترامه وكرامته".
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