خامنئي: قول نصرالله "ان شاء الله سأصلي في الأقصى" يشكل بارقة أمل عملية وقابلة للتحقق

أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في ​إيران​ ​علي خامنئي​ خلال لقائه وفدا من المكتب السياسي لحركة "حماس" أن "​صفقة القرن​" الأميركية هي مؤامرة لتدمير الهوية ال​فلسطين​ية عبر استخدام الأموال"، مشدداً على أن "قضية فلسطين تمثل القضية الأولى والأهم في ​العالم الإسلامي​"، لافتاً إلى أنه "عندما يقول الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "ان شاء الله سأصلي في الأقصى" فهذا يشكل بارقة أمل عملية وقابلة للتحقق".

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