محمد بن زايد: حريصون على حرية حركة الملاحة في الخليج العربي والشرق الأوسط

أكد ولي عهد ​أبو ظبي​ محمد بن زايد أن "​الإمارات​ حريصة على حرية حركة الملاحة في ​الخليج العربي​ و​الشرق الأوسط​"، مشيراً إلى "اننا نتعاون مع الدول الصديقة لضمان التدفق الآمن لإمدادات ​النفط​ إلى ​العالم​ ونتطلع لدور صيني فاعل في إقرار السلام بالشرق الأوسط والتصدي لمصادر التهديد".

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