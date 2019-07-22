صفي الدين: عملنا على ان لا يكون الحل لمشاكلنا الاقتصادية والمالية على حساب الفقراء

رأى رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ السيد ​هاشم صفي الدين​ أن ما حصل في نقاش ​الموازنة​ في الأيام الأخيرة إضافة إلى كل التعب والجهد الذي تم خلال الأشهر الماضية، أثبت بشكل واضح أنه بإمكاننا أن نتغلب على بعض المشكلات، ونحن لا نعتقد أن أحداً في ​لبنان​ يقول إن هذه الموازنة التي أقرت هي الحل الكامل والشامل والدائم لكل المشاكل المالية والاقتصادية، ولكن ما حصل يثبت أن التعاون والكلام الإيجابي والحضور في الملفات بشكل دقيق وعلمي، يمكن أن يوصل إلى بعض النتائج الإيجابية التي تخدم الناس، وتحافظ على الحد الأدنى من كرامة المواطن."

وأكد السيد صفي الدين، خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة ​الخيام​ الجنوبية، "أن المعيار في كل النقاشات التي شاركنا فيها، هو سعينا للحفاظ على كرامة المواطن، وعلى أنه لا يصح بحال من الأحول أن يكون علاج المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان على حساب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، أو على حساب كرامتهم وعيشهم الكريم، مشيرا الى ان حينما يأتي الوقت المناسب لكي يستفيد لبنان من نفطه بشكل كامل، فإنه قادر على فعل ذلك إذا عرف كيف يعتمد على قوته، حينها سيكون هذا ​النفط​ مستحقاً للبنانيين، لأنهم استخرجوه بتعبهم، وحافظوا عليه بكرامتهم، وكذلك يجب أن نستفيد من مياهنا بشكل كامل سواء أكان في نهر الوزاني أو في غيره"، مشددا على "ان ليس للعدو أي مكان يلجأ إليه ليعوض بعض خساراته، وليس هناك أي مكان لإظهار الضعف في أي أمر سياسي أو غير سياسي، فانتهى وولى زمن الضعف الذي يفرض فيه الأميركي إرادته، وتفرض فيها ​إسرائيل​ ما تريد أن تفرضه على بلدنا ومنطقتنا. "