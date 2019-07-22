اجتماع للجنة الحوار الفلسطيني للاتفاق على خطة رفض قرار ابو سليمان

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان اجتماعا لاعضاء لجنة الحوار الفلسطيني السباعية، برئاسة أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان فتحي ابو العردات، سيعقد ظهر اليوم في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت، من اجل الاتفاق على خطة عمل لرفض قرار وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان.
ويأتي هذا الاجتماع، في الوقت الذي تشهد فيه المخيمات الفلسطينية في لبنان اضرابا عاما واقفالا تاما احتجاجا على القرار لليوم السابع على التوالي، حيث يتوقع ان يتخذ قرارات يوازي فيها بين اللقاءات والاتصالات السياسية وبين الحراك الشعبي الغاضب والسلمي.
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