اجتماع للجنة الحوار الفلسطيني للاتفاق على خطة رفض قرار ابو سليمان

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان اجتماعا لاعضاء لجنة الحوار ال​فلسطين​ي السباعية، برئاسة أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في ​لبنان​ ​فتحي ابو العردات​، سيعقد ظهر اليوم في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت، من اجل الاتفاق على خطة عمل لرفض قرار وزير العمل اللبناني ​كميل ابو سليمان​ بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان.

ويأتي هذا الاجتماع، في الوقت الذي تشهد فيه ​المخيمات الفلسطينية​ في لبنان اضرابا عاما واقفالا تاما احتجاجا على القرار لليوم السابع على التوالي، حيث يتوقع ان يتخذ قرارات يوازي فيها بين اللقاءات والاتصالات السياسية وبين ​الحراك الشعبي​ الغاضب والسلمي.