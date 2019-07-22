النشرة: ارسلان طالب جريصاتي بإنصاف اصحاب الكسارات في ضهر البيدر

علمت "النشرة" ان "اتصالا جرى بين وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ ورئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال ارسلان​، الذي طالب بإنصاف اصحاب ال​كسارات​ في ​ضهر البيدر​، ووعد جريصاتي بحل الموضوع".

وكان اصحاب وعمال الكسارات في ضهر البيدر قد نفذوا اعتصاما وقطعوا الطرقات احتجاجا على قرار اقفال كساراتهم.

وفي بيان لهم أكد المعتصمون "أننا صبرنا كثيرا على التجنّي الذي لحق بنا في الجبل وفي كسارات ​عين دارة​، وصبرنا على تحكّم بعض القوى السياسية التي تقيس تصرفاتها بميزان المصالح، بينما نريد نحن ان يكون العدل هو الميزان"، متسائلين : "اما آن الآوان للإنتهاء من إزدواجية المعايير في الجبل؟".

ولفت المعتصمون إلى أن "الغريب ان القضاء يعمد الى تهديدنا بضرورة التنازل والمغادرة تحت طائلة السجن، وكنا نفترض أن تكون قرارات وزير البيئة فادي جريصاتي بقلم "​التيار الوطني الحر​"، لا بقلم السلطان وخدمةً لمصالحه"، محذرين من "تداعيات أي قرارات لوزير البيئة أو لدوائر قضائية ان تطال فئة مكافحة من اجل لقمة العيش".

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واعتبروا أنه "لو نفّذت المؤسسات القوانين منذ 25 سنة، لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه اليوم".