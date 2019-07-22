حزب الاتحاد: لفتح صفحة جديدة والتعالي عن الخلافات العربية

دعا ​حزب الاتحاد​ "الأمة العربية لفتح صفحة جديدة والتعالي عن الخلافات العربية العربية والعربية الإسلامية واستعادة ​فلسطين​ لمكانتها في أولويات الأمة وأن تكون روحية ثورة 23 تموز بمشروعها التحرري حافزا للشعب العربي لاستعادة عزة الأمة وكرامتها انطلاقا من وحدة ​اللغة​ ووحدة التاريخ ووحدة النضال ووحدة المصير ووحدة الأمل بغد عربي أفضل". وفي بيان له بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة 23 تموز، اعتبر حزب الاتحاد أن "هذه الثورة فتحت الباب واسعا أمام كل الأقطار العربية للقيام بثورات وطنية ومجابهة الاستعمار في ​الجزائر​ و​العراق​ و​السودان​ وليبيا".

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