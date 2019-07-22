سعد: الأنظمة المتخاذلة والمطبعة هي التي سقطت وباتت مدانة بالتآمر على فلسطين

شدّد رئيس "​الحزب السوري القومي الإجتماعي​" ​فارس سعد​، خلال لقائه في مركز الحزب، أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين - ​المرابطون​" ​مصطفى حمدان​ على رأس وفد، على "أهميّة تحصين الإنجازات الّتي حقّقتها دول وقوى ​المقاومة​ الّتي تحقّقت بمواجهة ​الإرهاب​ ومشاريع الهيمنة والتفتيت والتقسيم".

وأكّد أنّ "صمود ​سوريا​ وانتصارها مع قوى المقاومة على الإرهاب المدعوم من العدو الصهيوني ودول غربيّة وإقليميّة وعربيّة، هذا الصمود السوري وهذا الانتصار، أثبت أنّ سوريا رئيسًا وقيادةً وجيشًا وشعبًا وأحزابًا مقاومة، قلعة قوميّة عصيّة على كلّ المؤامرات"، لافتًا إلى أنّ "الأنظمة العربية الّتي وضعت كلّ أوراقها وأموالها ورهاناتها في سلّة مشروع إسقاط سوريا، هذه الأنظمة المتخاذلة والمطبّعة هي الّتي سقطت وأصبحت مدانة بالتواطؤ والتآمر على ​فلسطين​ من خلال تبنّيها وسيرها في ركب "​صفقة القرن​" الّتي تستهدف المسألة الفلسطينية".

وركّز سعد على "ضرورة القيام بأوسع حراك سياسي وشعبي لمواجهة "صفقة القرن"، وما يتفرّع منها من طروحات وقرارات تبث سموم التنابذ والشقاق والفتنة".