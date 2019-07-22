حسن يعقوب: كلام وزير المال عن 136 معبرا غير شرعي حق يراد به باطل

ركّز رئيس "حركة النهج" حسن يعقوب، على "أنّنا ضدّ كلّ أنواع التهريب والتهرب، لكن تبيّن أنّ إعلان وزير المال علي حسن خليل عن 136 معبرًا غير شرعي، كلام حقّ يُراد به باطل، لثلاثه أسباب: العدد أقل بكثير، التهريب على هذه المعابر يساوي التهرّب الضريبي على المعابر الشرعية، والهدف فهو استقطاب تأييد أصوات القوى المناهضة للمقاومة".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "النفاق السياسي. "يا حرام أهل البقاع".
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