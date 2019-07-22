المتحدث باسم ماي: على إيران الإفراج عن الناقلة وطاقمها فورا

شدد المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ​تيريزا ماي​ على أنه "يجب على ​إيران​ الإفراج عن الناقلة وطاقمها فورا". يذكر أن ماي ترأست اجتماعا طارئا لبحث تطورات الناقلة المحتجزة لدى إيران. وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية، التي تحتجز بدورها منذ عدة أيام ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق كانت متوجه إلى سوريا. من جهته اكد مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد ايرانية في مضيق هرمز.

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