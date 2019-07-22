هيومن رايتس ووتش: تقاعس العراق عن معالجة أزمة المياه يهدد بتفاقمها

حذرت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" من خطر أن "تشهد مدينة ​البصرة​ في جنوب ​العراق​ تكراراً لأزمة ​المياه​ الكبيرة على غرار العام الماضي، في حال لم تصحح السلطات عقوداً من الإخفاقات الإدارية المزمنة"، مشيرة الى أن "الحالة السيئة عموماً لنوعية المياه قد تضاعفت على الأرجح، بسبب ازدياد الطحالب العام الماضي في ممر شط العرب المائي بالبصرة".

ولفتت المنظمة في تقرير إلى أن" الطحالب و​التلوث​ وارتفاع نسبة الملوحة، يمكن أن تسبب معاً أزمة صحية جماعية"، معتبرة أن "هذه الإخفاقات مجتمعة، تنتهك حق سكان البصرة في الماء، و​الصرف الصحي​، والصحة، والمعلومات، و​البيئة​ الصحية والملكية (الأراضي والمحاصيل) التي يكفلها القانون الدولي وكذلك القانون الوطني".

وانتقدت المنظمة، السلطات العراقية التي "تقاعست عن تحذير السكان بشكل صحيح أو فوري من آثار المياه الملوّثة وكيفية تجنب الضرر، أو عن التحقيق بشكل مناسب في الحالات الجديدة لمحاولة تقييم الأسباب المحتملة للمرض. كما أنها لم تُعلن بعد عن سبب ​الأمراض​ المرتبطة بالمياه".