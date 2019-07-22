العاروري: "حماس" تقف في الخط الأمامي في الدفاع عن ايران

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة ​المقاومة​ الاسلامية في ​فلسطين​ "حماس" ، ​صالح العاروري​ خلال لقائه قائد الثورة ​علي خامنئي​ ان "حماس" تقف في الخط الامامي في الدفاع عن ​ايران​ ضد اي أعتداء اميركي او صهيوني".

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