جاويش أغلو هدد بشن عملية عسكرية شرق الفرات

هدد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بـ"شن عملية عسكرية شرق الفرات في شمال سوريا، إذا لم يتم إنشاء المنطقة الآمنة كما هو مخطط لها، وإذا استمرت التهديدات تجاه تركيا"، مشيراً إلى أن "تركيا أجرت محادثات مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل إنشاء منطقة آمنة عبر حدودها في شمال شرقي سوريا، حيث تدعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية".
وأمل "أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة مع المبعوث الأميركي إلى سوريا جايمس جيفري، الذي يزور أنقرة اليوم الاثنين، ويجري محادثات مع المسؤولين الأتراك".
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