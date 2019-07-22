جاويش أغلو هدد بشن عملية عسكرية شرق الفرات

هدد وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​، بـ"شن عملية عسكرية شرق الفرات في شمال ​سوريا​، إذا لم يتم إنشاء المنطقة الآمنة كما هو مخطط لها، وإذا استمرت التهديدات تجاه ​تركيا​"، مشيراً إلى أن "تركيا أجرت محادثات مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ من أجل إنشاء منطقة آمنة عبر حدودها في شمال شرقي سوريا، حيث تدعم ​واشنطن​ ​وحدات حماية الشعب الكردية​، التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية".

وأمل "أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة مع المبعوث الأميركي إلى سوريا جايمس جيفري، الذي يزور ​أنقرة​ اليوم الاثنين، ويجري محادثات مع المسؤولين الأتراك".