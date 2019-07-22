رايتس ووتش تتهم العراق بتقاعسه عن معالجة أزمة المياه في البصرة

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بان "السلطات العراقية لم تضمن على مدى 30 عاما، حصول سكان البصرة على كفايتهم من مياه الشرب الآمنة"، محذرة من "عواقب وخيمة، إذا لم تستثمر الحكومة الآن في تحسينات مُستهدَفة وطويلة الأجل ومطلوبة بشدة".
وأشارت إلى أن "الأزمة هي نتيجة لعوامل معقدة والتي، إذا تُركت دون معالجة، ستؤدي على الأرجح إلى تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في المستقبل، واستمرار المصاعب الاقتصادية"، موضحةً أن "الوضع وصل إلى ذروته مع أزمة مياه حادة، تسببت بدخول 118 ألف شخص على الأقل إلى المستشفى في 2018، وأدت إلى احتجاجات عنيفة".
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