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وفاة يوكيا أمانو مدير وكالة الطاقة الذرية

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الراحل تولى عدة مناصب في خارجية بلاده توفي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، يوم الاثنين، عن عمر يناهز 72 سنة، بعد مسار دبلوماسي وسياسي حافل، وفق ما نقلت رويترز.

وتولى الياباني، أمانو الذي كان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان، منصبه على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في سنة 2009، خلفا للمصري، محمد البرادعي.

وولد الراحل في سنة 1947، وتخرج من شعبة القانون في جامعة طوكيو، ثم التحق بالعمل في وزارة الخارجية، واختص أكاديميا في حل النزاعات الدولية وجهود الحد من الانتشار النووي.

وأسندت عدة مهام بارزة لأمانو في وزارة الخارجية اليابانية، ومثل طوكيو في عدد من المحافل والمؤتمرات الدولية.

وكان الدبلوماسي الياباني يؤمن بأن على الدول أن تتحرك بشكل كثيف لأجل تفادي أي خطر نووي ممكن، لأن حصول كارثة، ستكون له تداعيات على نطاق واسع، ولن تقتصر على بؤرة محدودة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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