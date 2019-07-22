ضبط 1156 مخالفة في حملة مرورية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1156مخالفة مرورية لقائدي السيارات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية، بتحرير 1156 مخالفة مرورية و84 مخالفة انتظار خاطئ، و117حالة تصالح فوري، وسحب 22 دراجة نارية، وحجز 11 وتحصيل مبلغ 11700جنيه.

فيما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائري بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 15 رخصة، والتصالح في 9 مخالفات وتحصيل 3700 جنيه غرامات.