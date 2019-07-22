محمد بن زايد: الإمارات حريصة على حركة الملاحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الاثنين، أن الإمارات حريصة على حرية حركة الملاحة في الخليج العربي والشرق الأوسط، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات (وام).

وألمح ولي عهد أبوظبي إلى التعاون مع الصين وغيرها من الدول الصديقة، لتحقيق حرية حركة الملاحة، وضمان التدفق الآمن لإمدادات النفط إلى العالم.

ويقوم الشيخ محمد بن زايد حالياً بزيارة إلى جمهورية الصين.

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وتواجه حركة الملاحة في الخليج مخاطر من جراء الأنشطة الإيرانية التي تستهدف ناقلات النفط.

وتورطت طهران خلال الفترة الماضية في هجمات على ناقلات قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي.

كما اقتادت إيران ناقلات أخرى من المياه الإقليمية إلى سواحلها في تهديد واضح لحركة الملاحة بالمنطقة.