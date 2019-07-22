للشهادات المعادلة.. ننشر مواعيد وأماكن صرف واستلام الأوراق من مكاتب التنسيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتبارًا بعد غد الأربعاء 24يوليو وحتى الخميس أغسطس المقبل، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وأوضحت التعليم العالي، أنه تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم تقرر صرف واستلام الأوراق لهؤلاء الطلاب طبقاً للترتيب التالي:

أولاً: بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية:

ثانياً: بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية:

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وحددت التعليم العالي عددًا من الفروع بالقاهرة والمحافظات لسحب الأوراق، من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساء: وهي:

- فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة، بالمدينة الجامعية للبنات –عزبة سعد – بسموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

- فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.

- والمكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر المدينة الجامعية جامعة القاهرة.

ويتم صرف وقبول الأوراق للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية، بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.