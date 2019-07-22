هل يصبح جونسون نسخة من ترامب في بريطانيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يرى العديد من المراقبين أن ثمة تشابه بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبوريس جونسون المرشح لمنصب رئيس الوزراء البريطاني خلفاً لتيريزا ماي - بحسب العربية.

ويطلق البعض على جونسون لقب "ترامب البريطاني". ويبدو وجه التشابه من أمور شكلية مثل تشابه شعر الاثنين.

لكن ما هو أعمق من ذلك قدرة جونسون على اختراق قضايا يتهيب السياسيون الآخرون الدخول فيها، تماما كما يفعل ترمب.

وأشاد ترمب يوم الجمعة بجونسون مبدياً دعمه له، وقال إنه سيقوم "بعمل ممتاز" وذلك عقب محادثة بين الطرفين.

كما أكد ترامب أن العلاقة بينهما ستكون "ممتازة"، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

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كما تطرق ترامب إلى قضية الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، نتيجة تسريب وثائق دبلوماسية بريطانية تنتقد الرئيس الأمريكي، وأبدى اعتقاده أن بوريس "جونسون سيحل المسألة".

وقال: "طالما أحببت بوريس، فهو شخص مميز، ويقولون أيضاً إنني شخص مميّز، نحن نتفق جيداً".

وقد ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن بوريس جونسون يريد مقابلة دونالد ترامب خلال أول شهرين من توليه منصبه، بهدف التباحث حول قضايا عديدة أبرزها التفاوض حول اتفاقية تجارية خلال فترة ما بعد البريكست.

معروف أن جونسون حاصل على جنسية مزدوجة بريطانية وأمريكية، برغم أنه تخلى عن الأخيرة عام 2015.

وتجمعه أيضا مع ترامب نيويورك فكلاهما ولد فيها، وفي يناير الماضي زار جونسون المدينة واجتمع مع مجموعة من فريق ترمب.