لعدم وجود شبهة جنائية..دفن جثة عثر عليها داخل زراعات الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

صرحت نيابة مركو سنورس بالفيوم، اليوم الإثنين بدفن جثة سائق، عثر عليها مسجاه على الظهر، داخل أرض زراعية بقرية الوليدة التابعة لمركز سنورس.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد أشرف عبد السميع مأمور مركز سنورس، بالعثور على جثة فرج عيد جوده 52 سنة، سائق، مسجاة على ظهرها داخل الحقول بقرية الوليدة.

كشفت تحريات الرائد محمد حافظ الحنبولي رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن سائق الميكروباص يمتلك قطعة أرض بقرية الوليدة، وأثناء عودته إلى منزله أصيب بهبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة ارتفاع نسبة السكر فى الدم، وسقط أرضا.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزى، حيث أكد تقرير كل من الطبيب الشرعي و مفتش صحة المركز، أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهه جنائية، فأصدرت نيابة سنورس قرارها المتقدم.