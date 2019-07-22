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شخصيات سياسية ومنظمات وسفارات تنعى مدير وكالة الطاقة الذرية

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 أعربت أوساط سياسية ودولية فى فيينا عن أسفها وحزنها العميق لوفاة يوكيا أمانو المدير العام لوكالة الطاقة الذرية اليوم عن عمر 72 عاما بعد رحلة طويلة من المعاناة مع المرض .
ونعى الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين والمستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين ووزير الخارجية ألكسندر شالينبرج المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، ووصفوه بالشخصية الدولية المتفردة التى قدمت اسهامات كبيرة فى

مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية .
كما سادت حالة من الحزن المماثل فى السفارات والمنظمات الدولية المختلفة والتى نعت الفقيد وتوجهت بخالص العزاء الى قيادات وموظفي وكالة الطاقة الذرية .
وكانت أنباء قد ترددت على مدار الايام الماضية عن استقالة يوكيا أمانو بسبب ظروفه الصحية خاصة بعد تكرار غيابه عن اجتماعات دولية هامة أخرها اجتماع مجلس المحافظين بشأن ايران والمؤتمر العام للوكالة فى سبتمبر الماضي .
وتولى الياباني يوكيا أمانو منصب المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2009 خلفا للمصري محمد البرادعي ، وكان من المفترض أن تمتد ولايته حتى عام 2021 حيث يشرف على العديد من الملفات الهامة أبرزها الامتثال للاتفاقية النووية الدولية مع إيران.
واشتهر أمانو بالعمل على فصل الوكالة عن الصراعات السياسية والتركيز على الأمور الفنية والتقنية فى استخدامات الطاقة النووية .
 
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