اليوم.. رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يصل طهران

من المقرر اليوم الاثنين وصول رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في زيارة إلى العاصمة الإيرانية.

وحسبما ذكر موقع روسيا اليوم أن عبد المهدي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين التوتر بين إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وسبق أن أكد عبد المهدي سعي بلاده إلى تحقيق

تهدئة في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، كما تحدث عن إرسال وفدين عراقيين إلى واشنطن وطهران للمساعدة على احتواء التوتر بينهما، مشددا على أن العراق يلعب دور تهدئة فقط وليس وساطة.

وأعلن عبد المهدي نهاية مايو الماضي أنه سيزور قريبا كلا من واشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وكل من واشنطن ولندن في الأسابيع الأخيرة عقب إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية فوق مياه الخليج وسط اتهامات أمريكية لطهران بتعريض أمن الملاحة في المنطقة للخطر، وتبادل طهران ولندن احتجاز ناقلات النفط.