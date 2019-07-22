مصرع 4 سياح حاصرهم الفيضان شرقي الصين

لقى أربعة سياح مصرعهم نتيجة عاصفة عاتية ضربت مقاطعة جيانغشي شرقي الصين أمس الأحد، حسب السلطات المحلية.
وذكرت إدارة الطوارئ المحلية أن هطول الأمطار الذيبدأ بعد ظهر أمس الأحد في منطقة جبلية قرب إحدى بلدات المقاطعة، أدى إلى محاصرة 285 من المتنزهين من ثلاث مجموعات سياحية حيث أرسلت السلطات أكثر من 530 من رجال الإنقاذ إلى المنطقة المتضررة.
واعتبر 26 من السياح في عداد المفقودين، قبل أن يتسنى الاتصال بهم وإجلاؤهم صباح اليوم الاثنين.
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