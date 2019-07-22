بلومبرغ: إيران تخزن ملايين براميل النفط في الموانئ الصينية

كشف تقرير لـ"بلومبرغ" عن أن إيران تخزن ملايين براميل النفط في الموانئ بالصين في وقت تحاول فيه واشنطن إيصال صادراتها النفطية إلىالصفر للضغط عليها لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي.
وتقول الوكالة إن مليوني طن من النفط الإيراني وصلتإلى الصين خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وأشارت إلى أن ناقلات تقوم بتفريغ ملايين البراميل من النفط الإيراني في صهاريج تخزين في الموانئ بالصين، أكبر مستهلكي موارد الطاقة في العالم.
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