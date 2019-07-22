سقوط طائرة في نهر بمقاطعة ألبرتا الكندية

نقل شخصان إلى المستشفى أصيبا في حادث تحطم طائرة صغيرة في مقاطعة ألبرتا الكندية. لم يذكر موقع CBC Edmonton، علامة الطائرة التجارية الصغيرة، التي سقطت في نهر أتاباسكا بالقرب من مطار جاسبر، وكان على متنها شخصان فقط، تعرضا لإصابات مختلفة، ونقلا إلى المستشفى. الطائرة التجارية الصغيرة، التي سقطت في نهر أتاباسكا بالقرب من مطار جاسبر، وكان على متنها شخصان فقط، تعرضا لإصابات مختلفة، ونقلا إلى المستشفى. عطلت السلطات المحلية حركة المرور على الطريق السريع المحاذي للنهر لفترة وجيزة، وبدأت التحقيق بملابسات الحادث.

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