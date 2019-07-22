نقل شخصان إلى المستشفى أصيبا في حادث تحطم طائرة صغيرة في مقاطعة ألبرتا الكندية.
لم يذكر موقع CBC Edmonton، علامةالطائرة التجارية الصغيرة، التي سقطت في نهر أتاباسكا بالقرب من مطار جاسبر، وكان على متنها شخصان فقط، تعرضا لإصابات مختلفة، ونقلا إلى المستشفى.
عطلت السلطات المحلية حركة المرور على الطريق السريع المحاذي للنهر لفترة وجيزة، وبدأت التحقيق بملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط طائرة في نهر بمقاطعة ألبرتا الكندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.