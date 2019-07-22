كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تطلق بنجاح مهمتها الثانية شاندرايان -2 إلى القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الهند المهمة القمرية الثانية، شاندرايان -2، في المدار القمري بنجاح. وتم التخلي عن المركبة الفضائية، التي كان من المقرر أن يتم إطلاقها في 15 يوليو، قبل 53 دقيقة من الإقلاع بسبب "المشكلة التقنية" في نظام تبريد المحرك.

وتم إطلاق المركبة الفضائية، اليوم الاثنين، من ميناء الهند الوحيد في سريهاريكوتا على الساحل الشرقي للبلاد في ولاية أندرا براديش في الساعة 14:43 بالتوقيت المحلي. وستكون المهمة الفضائية الأكثر تعقيدًا التي أجرتها الهند على الإطلاق عاملة.

سيتوجه شاندريان -2 إلى منطقة القطب الجنوبي للقمر، لافتتاح الهند في نادٍ مختار من الدول لاستكمال الهبوط على سطح القمر، والذي يضم حاليًا: الولايات المتحدة وروسيا والصين.

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وذكرت وسائل الإعلام، أنه إذا سارت الأمور وفقًا للخطة الموضوعة، فسوف تهبط على سطح القمر بعد سلسلة من المناورات التي تم التخطيط لها بدقة في اليوم الثامن والأربعين، أي 7 سبتمبر 2019، بعد تغطية مسافة تبلغ نحو 384 ألف كم. إنها تحمل 14 حزمة معدات منفصلة، والتي سوف تنفذ التجارب.

وقالت وكالة الفضاء الهندية، ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية: "من خلال هذا الجهد، الهدف هو تحسين فهمنا للاكتشافات القمرية التي ستفيد الهند والإنسانية ككل. تهدف الأفكار والخبرات إلى تحول نموذجي في كيفية اقتراب الحملات القمرية لسنوات قادمة - دفع المزيد من الرحلات إلى أبعد الحدود".