كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا.. قتلى وجرحى في غارات على معرة النعمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال منقذون في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، إن ضربات جوية على سوق شعبية وأحياء سكنية أدت إلى مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، يوم الاثنين، في إحدى المدن الرئيسية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وأوردت المصادر أن الغارات، التي يعتقد أن طائرات سورية أوروسية نفذتها، استهدفت معرة النعمان، وهي مدينة ذات كثافة سكانية عالية في محافظة إدلب.

وفي وقت سابق من يوليو الجاري، قال قادة كبار في المعارضة السورية، إن روسيا أرسلت قوات خاصة للقتال إلى جانب قوات الجيش السوري التي تسعى جاهدة لتحقيق مكاسب في هجوم مستمر منذ أكثر من شهرين بشمال غرب البلاد للسيطرة على آخر معقل للمعارضة، لكن موسكو نفت هذه الخطوة.

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وكانت محافظة إدلب ومحيطها شهدا هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق روسي- تركي في سبتمبر 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين القوات الحكومية والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه.

ومنذ بدء التصعيد نهاية في أبريل، قتل المئات من جراء الغارات السورية والروسية وقصف للفصائل وفق مصادر سورية.

ودفع التصعيد أيضاً أكثر من 330 ألف شخص الى النزوح من مناطقهم، وفق الأمم المتحدة التي أحصت تعرّض أكثر من 25 مرفقاً طبياً للقصف الجوي منذ نهاية أبريل.