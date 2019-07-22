كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: من المتوقع أن يستقيل نحو 12 من وزراء بريطانيا هذا الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي والأمريكيتين في الخارجية البريطانية، ألان دنكان، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية.

وقال المحرر السياسي لصحيفة "التايمز"، ستيفن سوينفورد في وقت سابق اليوم، "ألان دنكان استقال. وسلم خطاب استقالته هذا الصباح".

في الوقت نفسه، ووفقًا للمحرر السياسي لصحيفة "تليجراف"، فإنه من المتوقع أن يستقيل نحو 12 وزيرًا آخر من المملكة المتحدة بين الاثنين والأربعاء.

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تأتي الاستقالة، قبل يوم واحد فقط من انتخاب زعيم حزب المحافظين الجديد ورئيس وزراء بريطانيا المقبل.

انتقد "دنكان"، الذي يُعتبر مؤيدًا للاتحاد الأوروبي، بوريس جونسون، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يتولى المنصب ووعد بمغادرة الكتلة قبل 31 أكتوبر.

وصرح وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، أيضًا الأسبوع الماضي، بأنه سيستقيل بدلاً من إقالته من قبل "جونسون" إذا أصبح الأخير رئيسًا جديدًا للوزراء.