كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأفريقي يحاول إقناع الصومال بالانضمام الى التكامل الاقتصادي لأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي إقناع الصومال بأهداف التكامل الإقليمي في القرن الأفريقي.

ووصل مسؤولون من الاتحاد الأفريقي بقيادة رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي إلى مقديشو يوم السبت لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فرماجو.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب تفويض من الاتحاد الأفريقي للهيئة لضمان أن تتعامل دول القرن الإفريقي مع قضايا السلام والأمن والتكامل الاقتصادي بطريقة شاملة ، من أجل التمتع بالمزايا التي تأتي مع التكامل الإقليمي.

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وقال السيد مبيكي إنه من المهم مناقشة التكامل الإقليمي ، حيث يكون الاتصال الأول والرئيسي لبلدان القرن الأفريقي نفسها.

وتعد الزيارة التي يقوم بها الفريق إلى الصومال جزءًا من جولة في دول المنطقة ، بحثًا عن آرائهم حول قضية التكامل وغيرها من الأمور ، مما يجعل الصومال ثاني دولة في المنطقة تزورها اللجنة بعد كينيا.