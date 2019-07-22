كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال: مجلس الشعب يعين لجنة لمراجعة الانتخابات 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين رئيس البرلمان الصومالي لجنة برلمانية مؤقتة تضم 15 عضوا لإعداد مشروع قانون انتخابي يوم الأحد.

وقال محمد مرسل إن أهمية العملية وتأثيرها أمر ملح مضيفا أن هناك مهمة ضخمة يجب أن يقوم بها المنزل.

وتستعد الصومال للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2021

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وتعهد الرئيس محمد عبد الله فرماجو بإجراء انتخابات بعد انتخابه في 8 فبراير 2017.

ويعتبرالأمن التحدي الأكبر الذي تواجه الحكومة الصومالية في تحقيق انتخابات 2021 المقبلة.