كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية التركي: "ترامب" لا يرغب في فرض عقوبات على صفقة S-400 مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يرغب في فرض عقوبات على أنقرة بسبب صفقة S-400 مع روسيا.

وقال وزير الخارجية، إنه سيتم وضع الدفاعات الجوية S-400 في تركيا في بداية عام 2020.

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كما أشار جاويش أوغلو، إلى أن شركاء تركيا في برنامج F-35 قلقون بشأن قرار واشنطن تعليق أنقرة.