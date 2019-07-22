كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقاد شرطة هونج كونج بشأن فشلها في وقف الهجمات على المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجهت شرطة هونج كونج انتقادات اليوم الاثنين لفشلها الواضح في حماية المتظاهرين والمعارضين المناهضين للحكومة من الهجوم الذي يشنه أعضاء العصابات المشتبه بهم في محطة قطار في مطلع الاسبوع.

وجاء الهجوم الذي وقع يوم الأحد خلال ليلة من العنف الذي فتح جبهات جديدة في الأزمة السياسية المتفاقمة في هونغ كونغ بسبب مشروع قانون لتسليم المجرمين، يمكن أن يرسل الأشخاص إلى الصين للمحاكمة.

وكان المتظاهرون قد حاصروا في وقت سابق يوم الأحد مكتب التمثيل الرئيسي للصين في المدينة وشوهوا الجدران واللافتات واشتبكوا مع الشرطة.

وأدانت زعيمة المدينة المدعوم من بكين "كاري لام" الهجوم على مكتب الاتصال في الصين قائلةً: أنه "تحد" للسيادة الوطنية.