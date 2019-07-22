كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تفرض إجراءات حمائية على واردات صلب أوروبية وأسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الإثنين، عن فرض إجراءات حمائية على بعض منتجات الصلب المقاوم للصدأ المستوردة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وأندونيسيا.

ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن الإجراءات ستطبق اعتباراً من يوم غد الثلاثاء على واردات قضبان وشرائح الصلب المقاوم للصدأ، مشيرة إلى أن هذه المنتجات كانت هدفاً لعمليات إغراق (بيع بأقل من سعر التكلفة) مما أدى لتعرض الصناعة الوطنية لخسائر كبيرة.

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وأوضحت أن الشركات المستوردة لهذه المواد سيتعين عليها دفع رسوم جمركية تتراوح بين 18.1% و103.1% خلال الخمس سنوات المقبلة.

وكانت الصين وروسيا في صدارة الدول التي وضعت عوائق تجارية في 2018 على صادرات الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير للمفوضية الأوروبية حول الحواجز التجارية والاستثمار نشر في يونيو(حزيران) الماضي، ويصف التقرير الصين بأنها أكبر دولة بها حواجز تجارية تمثل "إشكالية" لبروكسل، وتصل حتى 37 إجراء تقييداً لكبح صادرات وفرص الاستثمار في الاتحاد الأوروبي.