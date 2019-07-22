بعد فسخ عقده مع الظفرة.. عطوشي يقترب من العودة إلى الوداد

بات المدافع أمين عطوشي قريبا من العودة إلى صفوف فريقه السابق الوداد الرياضي، ليعزز صفوف الفريق الأحمر، بدءا من الموسم المقبل.

وذكرت تقارير إماراتية أن عطوشي يرغب في الدفاع عن ألوان ناديه الأم من جديد، خصوصا بعد فسخ عقده مع فريق الظفرة الإماراتي، حيث عرض اللاعب خدماته على بطل المغرب، الذي يضعه كأولوية في البطولة الاحترافية.

وانتقل عطوشي البالغ من العمر 27 سنة، إلى الظفرة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد سنوات قضاها في أحضان الوداد الرياضي، قبل أن يفسخ العقد، الذي كان يربطه بالنادي الإماراتي.

وحقق عطوشي مع الفريق البيضاوي مجموعة من الألقاب، على غرار البطولة الاحترافية، ودوري أبطال إفريقيا، عام 2017، وكأس السوبر الإفريقي مطلع عام 2018.