العثماني يُهاجم “بام” مجلس الرباط.. أحيي إخواني الذين تصدوا للبلطجة

عبر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن تضامنه مع عمدة مجلس الرباط، بعد صراعه مع المعارضة التي يتزعمها حزب الأصالة والمعاصرة،.

وقال العثماني خلال أشغال المتلقى الـ15 لشبيبة حزبه المنعقد بالقنيطرة، أحيي الإخوان في مجلس الرباط، لأنهم تعرضوا للبلطجة في فترات سابقة، ولكن، من جديد، حليمة عادت إلى عادتها القديمة (مرة اينقصوا مرة ايزيدوا..) في إشارة إلى “البام”.

وأكد العثماني، أن حزبه يحتاج زيادة عن “المقاومة” إلى الحكمة والتبصر وإلى رؤية ثاقبة قائلا: “نحن ماشي ناس كنضربوا بلي كاين أو نستعمل أساليب التحقير، وهلم من المواضيع الخارجة عن الأخلاق والأدب.”

وذكر العثماني أن ما وصفه بـ”منهج المقاومة هو منهج حزب العدالة والتنمية “لي بغا شي منهج أخر اقلب عليه في قنت اخر”، وذكر “انا دائما أقول إن رؤساء الجماعات إلى الوزراء والوزيرات، ورؤساء الجهات والمستشارين الجماعيين “كلهم مقاومون وفي موقع المقاومة” ويجبُ ان يبقى عندهم نفس المقاومة والاستمرار فيها، وكل هذا بالقانون طبعًا.