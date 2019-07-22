تجريد ملكة جمال بأمريكا من لقبها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

فقدت الأمريكية كاتي تشو، ملكة جمال ولاية ميشيغان، لقبها، مؤخرا، بعد رفضها ارتداء الحجاب، واعتبارها أنها تعاني من “الإسلامولوبيا”.
ونشرت تقارير إعلامية، أن كاتي تشو، جردت من لقبها، بسبب مواقفها المسيئة والعنصرية، ورفضها لارتداء الحجاب على سبيل التجربة.
ونشرت كاتي تشو على حسابها بتويتر تغريدة كتبت فيها: “لقد اتهمني المسؤولون عن تنظيم المسابقة بأني عنصرية وأعاني من الإسلاموفوبيا”.
وسبق أن قالت ملكة الجمال السابقة إن ارتداء الحجاب اضطهاد للمرأة.
ولدى تشو مواقف تثير الجدل دائما منها عن أصحاب البشرة سوداء اللون، إذ تهاجمهموهم في منشوراتها، علما أنها تدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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