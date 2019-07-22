العثماني مدافعا عن حامي الدين: جندنا محاميين للدفاع عنه قانونيا ونحيي صموده 

خصص سعد الدين العثماني، خلال إلقاء كلمته، في الملتقى الـ15 لشبيبة حزبه، اليوم الأحد بالقنيطرة، بدايتها للحديث عن قضية عبد العالي حامي الدين، المتابع بتهمة “المساهمة في القتل العمد” على خلفية الاشتباه في تورطه في مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد.

وقال العثماني في كلمته التي ألقها أمام شباب حزبه، أن “حامي الدين يُجسد منهج حزب العدالة والتنمية في الدفاع عن ابناءه وبناته باستمرار كلما تعرضوا لتجاوز أو ضيق، وأضاف العثماني “صحيح نحن نحترم الأحكام القضائية كاملة، ولكن سندافع عن حامي الدين إلى ما لا نهاية، وأحييه عبد العالي حامي الدين الذي يُوجد في موقع “الصمود”.

وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية “حامي الدين يعرف موقف الأمانة العامة من قضيته، وأصدرنا بيانات وشكلنا لجنة خاصة تُتابع ملفه وجندنا عددًا من المحاميين، بهدف الدفاع عنه بالطرق القانونية، ونحن في دفاعنا عن أنفسنا ندافع بالقانون ونلتزم بالقانون، ولكن نقاوم إلى النهاية”.