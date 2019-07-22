ضحايا أعمارهم بين 13 و26 سنة.. تفاصيل جديدة عن سقوط أرجوحة بمدينة الملاهي في طنجة

كشفت السلطات المحلية لولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بخصوص سقوط أرجوحة دائرية بفضاء للألعاب متواجد بدائرة مغوغة قرب محطة القطار بطنجة.

وأوضحت السلطات، بأن 20 شخصا، ذكورا وإناثا من فئات عمرية مختلفة تتراوح ما بين 13 و26 سنة، أصيبوا بجروح، مساء أمس الأحد، وذلك إثر خلل طارئ، وأيضا حالة التدافع والارتباك التي شهدها المكان.

وتدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية لنقل المصابين إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث استدعت حالة شخصين فقط من بينهم الوضع تحت المراقبة الطبية.

وتم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.