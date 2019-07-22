الأحمدي وداكوستا يلتحقان بتداريب اتحاد جدة السعودي

يلتحق اللاعبان المغربيان كريم الأحمدي، ومروان داكوستا، بتداريب فريقهما اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، بعد أن انتهت عطلتمها الاستثنائية، عقب مشاركتهما رفقة المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم الاثنين، إن الأحمدي وداكوستا، سينضمان إلى معسكر الاتحاد في مدينة دبي بالإمارات، بعد انتهاء الإجازة الممنوحة لهما بناء على نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الفراغ من المشاركة في “الكان”.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الثنائي المغربي، سينخرط في استعدادات اتحاد جدة لمباراته المرتقبة، في 5 من الشهر القادم، أمام ذوب آهان أصفهان الإيراني، برسم ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

يذكر أن داكوستا والأحمدي غادرا رفقة “أسود الأطلس”، منافسات كأس أمم إفريقيا، من الدور الثاني، عقب خسارة زملاء زياش من البنين، بركلات الترجيح، بعد أن انتهى زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.