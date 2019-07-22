طقس بداية الأسبوع.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار شيئا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب والسهول الداخلية.

كما ستهم سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الأطلسية، حيث يحتمل أن تكون مصحوبة بكتل من ضباب، مع سماء غائمة أحيانا بالواجهة المتوسطية وقطرات متفرقة، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة فوق المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسفوح الجنوبية الشرقية، مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة أو زخات و رعد، ومن المحتمل أن تمتد إلى الريف في الليل.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، و جنوبية إلى جنوبية شرقية بالجنوب الشرقي، و ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و 19 درجة بكل من المرتفعات و قرب السواحل الوسطى، وما بين 26 و 33 درجة بالجنوب الشرقي و أقصى جنوب البلاد، و ما بين 26 و 31 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا ستتأرجح ما بين 25 و 30 درجة جوار السواحل و بالمرتفعات، وما بين 31 و 36 درجة بالسهول الأطلسية والوسط وبعض المناطق الشرقية و غرب الأقاليم الجنوبية، و ما بين 37 و 42 درجة بالسايس والسهول الداخلية وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية و شرق الأقاليم الصحراوية. و ستكون ما بين 43 و 47 درجة بالجنوب الشرقي و بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة وآسفي، وهائجا في باقي المناطق ما عدا بين الداخلة والكويرة حيث سيصبح هائجا إلى قوي الهيجان في المساء.