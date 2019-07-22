إيران تُصدر أحكاما قضائية منها الإعدام بحق جواسيس لـ"السي آي إيه"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، أحكاما بحق جواسيس يعملون لصالح الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، بعد مرور من الإعلان عن القبض على شبكة عملاء لدول أجنبية.

وجاء ذلك بإعلان نقلته وكالة "فارس" المحلية، عن ير دائرة مكافحة التجسس بوزارة الأمن الإيرانية (لم تسمه)، الذي قال أن بعض الأحكام تصل إلى الإعدام.

وقال المسؤول الأمني إن أحكاما قضائية صدرت بحق 17 جاسوسا كانوا يعملون لصالح الاستخبارات المركزية الأميركية.

وأضاف أنه سينشر في وقت لاحق اليوم مقطع فيديو يوضح تفاصيل القضية.

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والأحد، أعلن وزير الأمن والاستخبارات الإيراني محمود علوي أن بلاده قبضت على جواسيس يعملون لصالح الولايات المتحدة ودول أجنبية، وستكشف عن هوياتهم الإثنين.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر منذ أيار/ مايو الماضي سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها. وفي حزيران/ يونيو، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أميركية.