هدم العراقيب للمرة 146

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، الإثنين، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، جنوبي البلاد، وقامت بهدمها وتشريد سكانها للمرة الـ146 على التوالي.

وقال عدد من أهالي العراقيب، إن الشرطة اقتحمت القرية، صباح اليوم، بقوات معززة وقامت بحماية الجرافات والآليات التي هدمت مساكن وخيام أهالي القرية وتركتهم في العراء، كما قامت الشرطة الإسرائيلية ووحدة "يوآف" بملاحقة الأهالي الموجودين في المنطقة وإصدار إنذارات وتحرير مخالفات للسيارات الموجودة في حيز القرية، عبر وحدة شرطية تابعة لشرطة المرور كانت مشاركة في حماية عملية الهدم.

وهدمت العراقيب للمرة 145 على يد آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، يوم الخميس بتاريخ 27.06.2019. واعتبر أهالي قرية العراقيب ملاحقتهم ممارسة انتقامية لحثهم على مغادرة الأرض بهدف تحريش قرية العراقيب وإقامة غابة جديدة تابعة لما يسمى "الصندوق الدائم لإسرائيل" (ككال)على أرضهم.