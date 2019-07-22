العراقي صاحب صورة 'الرغبة في الحياة' يبدأ علاجه في موسكو

صل بطل صورة "الرغبة في الحياة" العراقي قاسم الكاظمي البالغ من العمر 13 عامًا ، اليوم الأثنين إلى العاصمة موسكو ليبدأ علاج ساقه. وخلال زيارته الأولى في شهر أيار الماضي، طور كبار خبراء معهد أبحاث فيشنيوفسكوفا لجراحة الأطفال خطة علاجية للشاب العراقي حيث سيقوم أخصائيو المكتب التمثيلي الروسي للشركة المصنعة لمعدات وأجهزة تقويم العظام Ottobock لصنع طرف اصطناعي للشاب. ووفقا للأطباء سيتم الانتهاء من تركيب الساق الاصطناعية بحلول منتصف شهر آب القادم، مشيرين إلى أن "الشاب سيكون قادرًا على المشي دون استخدام العكازات". Advertisements وتولت المؤسسة الخيرية "سبارتاك - للأطفال" كامل تكاليف تركيب الطرف الصناعي. من جانبه قام المجلس الروحي للمسلمين في روسيا بتحمل تكاليف معيشة قاسم وكل من قدم معه خلال كل فترة علاجه.





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