ارتفاع الانتاج في مصفى بيجي الى 70 الف برميل باليوم

اعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن ارتفاع معدلات الانتاج في مصفى بيجي الى 70 70 الف برميل باليوم، مبينة ان الانتاج سيؤمن انتاج المشتقات النفطية بمعدلات عالية.
من جانبه اوضح وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس ان "عمليات التاهيل في الوحدتين ستؤمن انتاج المشتقات النفطية بمعدلات عالية تصل الى 3 ملايين لتر من مادتي زيت الغاز والنفط الابيض ، فضلا عن 1,300 مليون وثلاثمائة لتر من البنزين يوميا و350 طن من الغاز السائل يوميا" .
فيما اكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان "عمليات التاهيل لوحدتي الهدرجة وتحسين البنزين ستؤمن احتياجات محافظة صلاح الدين من المشتقات النفطية"، مشيرا الى ان "الوزارة مستمرة بعمليات التاهيل ضمن المرحلة الثالثة بعد انجاز المرحلتين الاولى والثاني لتصل معدلات الانتاج في المرحلة الثالثة الى 140 الف برميل باليوم".
يذكر ان مصفى بيجي تعرض لعمليات تخريبية "ارهابية" قبل تحريره بعمليات عسكرية التي جرت بعد سيطرة تنظين "داعش" عليه.
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