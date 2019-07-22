ابرز النقاط الخلافية بقانون انتخابات مجالس المحافظات

وقال المرشدي في حديث لـ الخليج 365، إن "الخلافات حول مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية انحصرت في ثلاث نقاط اساسية، الاول يتعلق بانتخابات محافظة كركوك والثاني بقضية القاسم الانتخابي والنسب والخلاف الثالث بشأن التصويت الالكتروني او البايومتري".واضاف المرشدي، ان "اللجان والكتل السياسية ستعمل على محاولة تنضيج حلول قانونية ومرضية للنقالط الخلافية خلال الوقت المتبقي من عمر الفصل التشريعي الحالي"، لافتا الى ان "لجنتي القانونية والاقاليم والمحافظات البرلمانيتين ستعملان على ايجاد الية بديلة لحسم تلك النقاط بحال استمرار الخلاف وعدم التوصل الى صيغة توافقية حولها".

ولفت المرشدي، الى ان "الحل الاقرب للتطبيق بحال عدم التوصل الى توافق هو الذهاب الى عرض جميع المقترحات حول كل نقطة خلافية على مجلس النواب والتصويت عليها ووجهات النظر التي تحصل على اعلى الاصوات هي التي يتم اعتمادها ضمن القانون".



وكان مجلس النواب ادرج في جدول اعمال جلسته لهذا اليوم التصويت على التعديل الاول لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.