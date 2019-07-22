كشف النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، الاثنين، عن ابرز النقاط الخلافية بقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، فيما اشار الى خيار وسط لحسم القانون بحال عدم التوصل لحل توافقي حول تلك النقاط.
واضاف المرشدي، ان "اللجان والكتل السياسية ستعمل على محاولة تنضيج حلول قانونية ومرضية للنقالط الخلافية خلال الوقت المتبقي من عمر الفصل التشريعي الحالي"، لافتا الى ان "لجنتي القانونية والاقاليم والمحافظات البرلمانيتين ستعملان على ايجاد الية بديلة لحسم تلك النقاط بحال استمرار الخلاف وعدم التوصل الى صيغة توافقية حولها".
ولفت المرشدي، الى ان "الحل الاقرب للتطبيق بحال عدم التوصل الى توافق هو الذهاب الى عرض جميع المقترحات حول كل نقطة خلافية على مجلس النواب والتصويت عليها ووجهات النظر التي تحصل على اعلى الاصوات هي التي يتم اعتمادها ضمن القانون".
وكان مجلس النواب ادرج في جدول اعمال جلسته لهذا اليوم التصويت على التعديل الاول لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.
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