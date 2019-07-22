الوشم.. طقس يتنامى بين الشباب العراقي 'صور'

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يتوافد يوميا المهووسون برسم الوشم على أجسادهم الى محال متخصصة فى رسم الوشم او مايعرف بـ"التاتو" في العاصمة بغداد في ظاهرة باتت طقسا وتقليدا بين الشباب العراقي.
وبات "التاتو" من الطقوس اليومية لمهاويس الوشم على الجلد، ولم يعد الوشم الأكثر غرابة وتعقيدا هو الأكثر جاذبية حيث أصبح موضع الوشم ووجوده فى مناطق غريبة فى الجسد هو الأكثر إثارة، فلم يعد الكتف أو الصدر أو الأذرع هى الأماكن المفضلة لرسم التاتو، فقد وصل الهوس بالبعض إلى حلق شعر الرأس والرسم عليها.
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