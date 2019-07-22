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الوشم.. طقس يتنامى بين الشباب العراقي 'صور'

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يتوافد يوميا المهووسون برسم الوشم على أجسادهم الى محال متخصصة فى رسم الوشم او مايعرف بـ"التاتو" في العاصمة بغداد في ظاهرة باتت طقسا وتقليدا بين الشباب العراقي.
وقال تقرير بثته قناة يورونيوز، إن تتنامى شعبية رسم الوشم الحديث بين الشباب العراقيين في جميع أنحاء البلاد، حيث باتت تتوفر أحدث الأجهزة والتقنيات والتصاميم.

وبات "التاتو" من الطقوس اليومية لمهاويس الوشم على الجلد، ولم يعد الوشم الأكثر غرابة وتعقيدا هو الأكثر جاذبية حيث أصبح موضع الوشم ووجوده فى مناطق غريبة فى الجسد هو الأكثر إثارة، فلم يعد الكتف أو الصدر أو الأذرع هى الأماكن المفضلة لرسم التاتو، فقد وصل الهوس بالبعض إلى حلق شعر الرأس والرسم عليها.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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