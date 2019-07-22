علي عدنان يخاطب فانكوفر للسماح له بالمشاركة في غرب آسيا

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2019-07-22 | 11:01
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وقال عدنان في حديث للسومرية نيوز، "ما زلت اخاطب ادارة النادي من اجل الموافقة على السماح لي للمشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا".
واوضح أن "الادارة لم تعطني الرد النهائي حتى الان واامل ان توافق كي اتواجد مع زملائي قبيل انطلاق البطولة".
يذكر أن بطولة غرب آسيا، لا تندرج ضمن ايام "فيفا دي" وبالتالي يحق للاندية عدم السماح للاعبيها في الالتحاق بمنتخباتهم.
يذكر ان عدد من اللاعبين المحترفين مثل جستن ميرام واحمد ياسين، لن يتواجدا في بطولة غرب آسيا لعدم موافقة انديتهمخ على السماح لهم بالمشاركة في البطولة.
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